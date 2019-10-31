Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Bedensel engelli kategorisinde yarışan iki milli sporcumuz altın madalya ile ülkemizi gururlandırdı.
Bedensel engelli +75 kategorisinde Ümit Burunlular, bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde Fatih Kamuz, bedensel engelli 75 kiloda ise Gökhan Seven altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
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