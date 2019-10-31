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  • 31.10.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:10

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damgası! Ümit Burunlular, Fatih Kamuz ve altn madalya kazandı...

Dünya Bilek Güreş Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Bedensel engelli +75 kilo kategorisinde Ümit Burunlular, bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde Fatih Kamuz ve bedensel engelli 75 kiloda altın madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'na Türkiye damgası! 3 altın...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Bedensel engelli kategorisinde yarışan iki milli sporcumuz altın madalya ile ülkemizi gururlandırdı.

Bedensel engelli +75 kategorisinde Ümit Burunlular, bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde Fatih Kamuz, bedensel engelli 75 kiloda ise altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

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