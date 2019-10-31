Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da taraftarlar adeta kahrolurken, yıldızlar "vur patlasın çal oynasın" diyor!.. Takımın 3 önemli ismi Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın alem görüntüleri adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde 3 futbolcunun fasıllı, dansözlü, alkollü gecede adeta kendinden geçtikleri gözleniyor.







KÖTÜ SONUÇLAR UMURLARINDA DEĞİL

Alınan kötü sonuçlara rağmen son derece keyifli gözüken yıldızlar, alkolün de etkisiyle eğlencenin dibine vuruyor. Sosyal medyada gündeme oturan görüntüler, taraftarları da fazlasıyla kızdırırken, "Takım işte bu yüzden dökülüyor" yorumları yapıldı. Fatih Terim ve yönetimin alem gecesine tepkisi merak ediliyor.







Sahada tel tel dökülen Babel, Donk ve Lemina önceki gece düzenlenen eğlencede tüm hünerlerini gösterdi!



Alkolün de etkisiyle adeta kendinden geçen 3 yıldız, dansözle beraber uzun süre göbek attı.







HERKES EVİNE DÖNDÜ!

Olay gecede yer alan Playboy güzeli Elif Çelik (ortada), "Alem değil doğum günü kutlamasıydı. Herkes evine döndü" dedi.