Karius’un sözleşmesi feshedilebilir

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Beşiktaş'ın kiralık olarak oynayan Alman kaleci Karius'un devre arasında sözleşmesini feshetmek istediğini öne sürdü. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Beşiktaş'ın kiralık olarak oynayan Alman kaleci Karius'un devre arasında sözleşmesini feshetmek istediğini öne sürdü.
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