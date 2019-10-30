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İzin sona erdi hazırlıklara devam edilecek

Dünü izin yaparak geçiren , ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlıyor. Takım 'nde tek antrenman gerçekleştirecek.

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