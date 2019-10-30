İzin sona erdi hazırlıklara devam edilecek

Dünü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlıyor. Takım Nevzat Demir Tesisleri'nde tek antrenman gerçekleştirecek. Dünü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Antalyaspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başlıyor. Takım Nevzat Demir Tesisleri'nde tek antrenman gerçekleştirecek.
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