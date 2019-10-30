Kartal’a müjdeli haber

Galatasaray galibiyetiyle derin nefes alan Beşiktaş'a sevindirici bir haber de sakatlardan geldi. Dorukhan dışında diğer sakatlar Antalyaspor maçına yetişecek.



BURAK BİLE OYNAYABİLİR

N'Koudou, Victor Ruiz, Burak Yılmaz ve Douglas'ın Antalyaspor önünde forma giyebileceği gelen bilgiler arasında.