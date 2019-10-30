Bugünkü
Takvim

’a müjdeli haber

galibiyetiyle derin nefes alan 'a sevindirici bir haber de sakatlardan geldi. Dorukhan dışında diğer sakatlar maçına yetişecek.

Kartal’a müjdeli haber
Galatasaray galibiyetiyle derin nefes alan Beşiktaş'a sevindirici bir haber de sakatlardan geldi. Dorukhan dışında diğer sakatlar Antalyaspor maçına yetişecek.

BURAK BİLE OYNAYABİLİR
N'Koudou, Victor Ruiz, Burak Yılmaz ve Douglas'ın Antalyaspor önünde forma giyebileceği gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKartal’a müjdeli haber
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri