Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkıyor. Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Lacivertliler yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer alacak. 20.30'daki karşılaşma A Spor'dan canı olarak yayınlanacak.



Fenerbahçe'nin sahaya Altay-Murat, Adil Rami, Sadık, Tolga Ciğerci-Jailson, Tolgay, Deniz, Alper- Zajc, Mevlüt ilk 11'i ile sahada yer alması bekleniyor.