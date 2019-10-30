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kupada tur arıyor

4. turunda bu akşam sahaya çıkıyor. ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Lacivertliler yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer alacak. 20.30'daki karşılaşma A Spor'dan canı olarak yayınlanacak.

Fener kupada tur arıyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkıyor. Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Sarı-Lacivertliler yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer alacak. 20.30'daki karşılaşma A Spor'dan canı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin sahaya Altay-Murat, Adil Rami, Sadık, Tolga Ciğerci-Jailson, Tolgay, Deniz, Alper- Zajc, Mevlüt ilk 11'i ile sahada yer alması bekleniyor.

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