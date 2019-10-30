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Feghouli yine çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı

Geçen sezonun si sadece 1 gol atabilen yıldız bu sezon da 9 haftada skor katkısı veremedi. Feghouli’nin formayı kaptırması an meselesi.

İlk devre sendromu
Son şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Sofiane Feghouli birkez daha 'ilk devre sendromu' yaşıyor!..

NE GOL NE ASİST!
Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezona çok kötü bir başlangıç yapmış ve boyunca sadece 1 gollük katkı verebilmişti. Feghouli bu sezon da benzer bir senaryoyu yaşatıyor. Tecrübeli yıldız geride kalan 9 haftada ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.



AĞIR ELEŞTİRİ ALDI
olarak derbi performansı da çok ağır eleştiri alan tecrübeli futbolcunun formayı kaptırması an meselesi.

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