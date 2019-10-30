Feghouli yine çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı

Son şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Sofiane Feghouli birkez daha 'ilk devre sendromu' yaşıyor!..
NE GOL NE ASİST!
Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezona çok kötü bir başlangıç yapmış ve ilk devre boyunca sadece 1 gollük katkı verebilmişti. Feghouli bu sezon da benzer bir senaryoyu yaşatıyor. Tecrübeli yıldız geride kalan 9 haftada ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.
AĞIR ELEŞTİRİ ALDI
Son olarak derbi performansı da çok ağır eleştiri alan tecrübeli futbolcunun formayı kaptırması an meselesi.
NE GOL NE ASİST!
Cezayirli yıldız geçtiğimiz sezona çok kötü bir başlangıç yapmış ve ilk devre boyunca sadece 1 gollük katkı verebilmişti. Feghouli bu sezon da benzer bir senaryoyu yaşatıyor. Tecrübeli yıldız geride kalan 9 haftada ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.
AĞIR ELEŞTİRİ ALDI
Son olarak derbi performansı da çok ağır eleştiri alan tecrübeli futbolcunun formayı kaptırması an meselesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.