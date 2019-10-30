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Deplasmanda galibiyetleri bulunmuyor

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Sivas, Gazişehir ve 'a yenilen , A.Gücü ile berabere kaldı. Tek hedef önünde kötü seriye son vermek.

Deplasmanda galibiyetleri bulunmuyor
Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Sivas, Gazişehir ve 'a yenilen , A.Gücü ile berabere kaldı. Tek hedef önünde kötü seriye son vermek.

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