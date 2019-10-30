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Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu kulüplerimizi sardı! Takımlarımız antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak bu büyük bayramı kutladılar...

Cumhuriyet coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken bu coşkuya kulüplerimiz de ortak oldu.

ANTRENMANDA DEV BAYRAK AÇTILAR
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte birçok kulübümüz dün yaptıkları antrenman öncesinde dev Türk bayrakları açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Kulüplerin resmi siteleri de 29 Ekim için kutlama mesajları geçtiler.

BASKETBOL KULÜPLERİ DE KATILDI
Birçok yerli ve yabancı futbolcu kişisel sosyal medya hesaplarından ayrıca kutlama mesajları gönderdiler. Bu büyük coşkuya ortak olan sadece futbol kulüplerimiz de olmadı. kulüplerimiz resmi twitter hesaplarından diğer kulüplere 29 Ekim ile ilgili fotoğraf ve şarkılar gönderdiler. Tüm basketbol kulüpleri birbirlerine gönderimde bulunarak büyük bir dayanışma örneği sergilediler.



Galatasaray da büyük coşkuya ortak olan külüplerimizden oldu. ise Türk bayrağını bir önceki gün açtı.



Kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan de Tarsus maçı için yapacağı yolculuk öncesinde mesajını bu şekilde verdi.



Trabzonsporlu futbolcular sabah idmanı öncesinde Türk bayrağı ile objektiflere böyle poz verdiler

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