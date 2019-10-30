Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken bu coşkuya futbol kulüplerimiz de ortak oldu.
ANTRENMANDA DEV BAYRAK AÇTILAR
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte birçok kulübümüz dün yaptıkları antrenman öncesinde dev Türk bayrakları açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Kulüplerin resmi siteleri de 29 Ekim için kutlama mesajları geçtiler.
BASKETBOL KULÜPLERİ DE KATILDI
Birçok yerli ve yabancı futbolcu kişisel sosyal medya hesaplarından ayrıca kutlama mesajları gönderdiler. Bu büyük coşkuya ortak olan sadece futbol kulüplerimiz de olmadı. Basketbol kulüplerimiz resmi twitter hesaplarından diğer kulüplere 29 Ekim ile ilgili fotoğraf ve şarkılar gönderdiler. Tüm basketbol kulüpleri birbirlerine gönderimde bulunarak büyük bir dayanışma örneği sergilediler.
Galatasaray da büyük coşkuya ortak olan külüplerimizden oldu. Beşiktaş ise Türk bayrağını bir önceki gün açtı.
Kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe de Tarsus maçı için yapacağı yolculuk öncesinde 29 Ekim mesajını bu şekilde verdi.
Trabzonsporlu futbolcular sabah idmanı öncesinde Türk bayrağı ile objektiflere böyle poz verdiler
ANTRENMANDA DEV BAYRAK AÇTILAR
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte birçok kulübümüz dün yaptıkları antrenman öncesinde dev Türk bayrakları açarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Kulüplerin resmi siteleri de 29 Ekim için kutlama mesajları geçtiler.
BASKETBOL KULÜPLERİ DE KATILDI
Birçok yerli ve yabancı futbolcu kişisel sosyal medya hesaplarından ayrıca kutlama mesajları gönderdiler. Bu büyük coşkuya ortak olan sadece futbol kulüplerimiz de olmadı. Basketbol kulüplerimiz resmi twitter hesaplarından diğer kulüplere 29 Ekim ile ilgili fotoğraf ve şarkılar gönderdiler. Tüm basketbol kulüpleri birbirlerine gönderimde bulunarak büyük bir dayanışma örneği sergilediler.
Galatasaray da büyük coşkuya ortak olan külüplerimizden oldu. Beşiktaş ise Türk bayrağını bir önceki gün açtı.
Kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe de Tarsus maçı için yapacağı yolculuk öncesinde 29 Ekim mesajını bu şekilde verdi.
Trabzonsporlu futbolcular sabah idmanı öncesinde Türk bayrağı ile objektiflere böyle poz verdiler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.