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Aslan taktik çalıştı

G.Saray cuma günü evinde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. ın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Çalışmaya grip olan katılmadı.

Aslan taktik çalıştı
G.Saray cuma günü evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün sürdürdü. ın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Çalışmaya grip olan Belhanda katılmadı.



11'E GÖZ KIRPIYOR
Cimbom'un genç yıldızı Taylan Antalyalı'nın Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yıldız oyuncu ile birlikte Adem de kendine yer bulacak.

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