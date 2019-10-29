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'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak. Bu turda ekipleri , , , Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, , İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Kupa mesaisi başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 8 karşılaşmayla start alacak. Bu turda ekipleri , , , Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, , İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek.

Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.


BUGÜN
13.00: H. TRABZON-MENEMEN

13.00: ÇANKIRISPOR-Ç.RIZESPOR

13.00: ALTINORDU-AMED

13.45: NİĞDE-ANTALYASPOR

14.30: EYÜPSPOR-KONYASPOR

16.30: ALTAY-GÖRELESPOR

18.30: ADANASPOR-DİYARBEKİR

20.30: ALANYASPOR-İNEGÖL


YARIN
13.00: VANSPOR-SANCAKTEPE

13.00: GÜMÜŞHANE-SAMSUNSPOR

13.00: KASTAMONU-ERZINCAN

13.30: KEÇİÖRENGÜCÜ-SİİRT

13.30: PAYAS-MANİSA FK

13.45: KEMER-KASIMPAŞA

14.00: KARAGÜMRÜK-BANDIRMA

14.00: İSTANBULSPOR-TEPECİKSPOR

14.00: KARACABEY-TUZLASPOR

14.30: ERZURUM-BODRUM

16.30: G.BİRLİĞİ-ESENLER EROK

18.30: GÖZTEPE-SİVAS BELEDİYE

20.30: TARSUS-FENERBAHÇE


31 EKİM
13.00: Ö. İ.-BURSASPOR

13.45: BAŞ. AKADEMİ-SİVASSPOR

14.30: KIRKLARELİ-ANKARAGÜCÜ

16.30: KAYSERİ-BAYRAMPAŞA

18.30: GAZİANTEP-TURGUTLU

20.30: DENİZLİ-İÇEL İD.YURDU

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