Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kupaya 3. eleme turundan giren Tarsus İdman Yurdu, burada TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek 4. tura yükselmişti. Fenerbahçe ile eşleşen Tarsus İdman Yurdu bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adını 5. tura yazdırmak istiyor. Peki, Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TARSUS İDMAN YURDU - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.