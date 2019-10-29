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  • 29.10.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 12:51

Son dakika haberi: , ile yollarını ayırdı

'de bir teknik direktörle daha yollar ayrıldı. Süper Lig ekiplerinden 'nin teknik direktörü , görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de flaş ayrılık!

ekiplerinden 'de flaş ayrılık... Ligde geride kalan 9 hafta sonunda 9 puanla 15. sırada bulunan Göztepe, son olarak kendi evinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olmuştu. Son dakika haberine göre; sarı kırmızılılarda fatura kulüpteki 2. dönemini yaşayan Taner Tuna'ya kesildi ve tacrübeli hocanın sözleşmesi feshedildi.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon yönetiminde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. İzmir ekibi ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.

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