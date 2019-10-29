Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekibi 1074 Çankırıspor ile karşılaştı.
Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi 3-1 kazandı. Çaykur Rizespor'un golleri Barış Alıcı (2) ve Marko Scepovic'ten geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ahmet Can Tekin kaydetti.
MEHMETÇİK UNUTULMADI
Karşılaşmada Çaykur Rizespor oyuncusu Barış Alıcı, attığı gol sonrası asker selamı verdi.
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ÇAYKUR RİZESPOR - 23' Barış Alıcı
ÇAYKUR RİZESPOR - 41' Marco Scepovic
ÇAYKUR RİZESPOR - 57' Barış Alıcı
ÇANKIRISPOR - 78' Ahmet Can Tekin
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