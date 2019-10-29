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  • 29.10.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 15:09

3 golle turladı! Mehmetçiği unutmadı

4. Tur maçında Süper Lig ekibi , Bölgesel Amatör Lig ekibi 'u 3-1'lik skorla mağlup etti ve 5 tura yükseldi. Karşılaşmada Çaykur Rizespor oyuncusu , attığı gol sonrası asker selamı verdi.

Çaykur Rizespor 3 golle turladı

4. Tur maçında deplasmanda Bölgesel Amatör Lig ekibi ile karşılaştı.

Çankırı Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi 3-1 kazandı. Çaykur Rizespor'un golleri (2) ve Marko Scepovic'ten geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Ahmet Can Tekin kaydetti.

MEHMETÇİK UNUTULMADI

Karşılaşmada Çaykur Rizespor oyuncusu Barış Alıcı, attığı gol sonrası asker selamı verdi.

MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÇAYKUR RİZESPOR - 23' Barış Alıcı

ÇAYKUR RİZESPOR - 41' Marco Scepovic

ÇAYKUR RİZESPOR - 57' Barış Alıcı

ÇANKIRISPOR - 78' Ahmet Can Tekin

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