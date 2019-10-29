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Danimarka kaşıyor

Zanka'nın Denizlispor maçı öncesi "Vatan Size Minnettar." yazan ve selam veren asker resminin bulunduğu tişörtü giymesi hakkında 'ndan bir açıklama daha geldi.

Danimarka kaşıyor
Zanka'nın Denizlispor maçı öncesi "Vatan Size Minnettar." yazan ve selam veren asker resminin bulunduğu tişörtü giymesi hakkında 'ndan bir açıklama daha geldi.

ZANKA CEVAP VERMEDİ
Federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve değerlerini çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." dedi. Zanka kendisi üzerinden yapılan bu tartışmalara şu ana kadar cevap vermemeyi tercih etti.

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