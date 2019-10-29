Danimarka kaşıyor

Zanka'nın Denizlispor maçı öncesi "Vatan Size Minnettar." yazan ve selam veren asker resminin bulunduğu tişörtü giymesi hakkında Danimarka Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama daha geldi.
ZANKA CEVAP VERMEDİ
Federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve değerlerini çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." dedi. Zanka kendisi üzerinden yapılan bu tartışmalara şu ana kadar cevap vermemeyi tercih etti.
ZANKA CEVAP VERMEDİ
Federasyon yetkilisi Jakob Hayer, "Zanka'yı ve değerlerini çok iyi biliyorum. Tişörtü giymiş olması kendisini değil, Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir mesele." dedi. Zanka kendisi üzerinden yapılan bu tartışmalara şu ana kadar cevap vermemeyi tercih etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.