İbrahimovic yeni rotasını açıkladı

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yeni adresi ile ilgili önemli bir mesaj olabilecek bir video paylaştı.



Tecrübeli oyuncu yayınladığı videoda, "Merhaba İspanya. Tahmin edin ne diyeceğim? Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.



38 yaşındaki oyuncunun adı bir süredir Malmö, Ajax, Inter, Juventus, Milan, PSG ve Manchester United gibi kulüpler ile anılırken, İspanya'dan herhangi bir takımın adı transferde geçmedi.



İspanya'da daha önce Barcelona ile beklentilerin altında bir sezon geçiren Zlatan, 46 maçta 22 gollük performans sergiledi.



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Birçok alanda yatırımları olan İsveçli yıldız, daha önce de birçok konuda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerek, ardından kendi markasını öne çıkarmıştı.



Ibrahimovic, LA Galaxy'de bu sezon 31 maçta 31 kez ağları sarstı.