Trabzonspor zirve aşkına!

Trabzon bugün Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönerek Alanya'nın puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer liderlik koltuğuna oturabilmesi için Başakşehir deplasmanından en az iki farkla galip gelmesi gerekiyor. En son 2014-15 sezonunun ikinci yarısında Başakşehir'i evinde 3-2 yenen Trabzon, sonraki 8 maçta gülemedi.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR!
Trabzon'da A.Ömür, A.Parmak, Ekuban, Onazi, Ekuban ve Obi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
KAPTAN SOSA KART SINIRINDA!
Karadeniz Fırtınası'nda zorlu Başakşehir maçında kaptan Jose Sosa kart sınırında bulunuyor. Tangocu bugün kar görürse Göztepe'ye karşı oynayamayacak.
COŞKULU KARŞILAMA
Bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'u İstanbul'da coşkulu taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yıldız isimlere büyük ilgi gösterdi.
ÖNEMLİ EKSİKLERİ VAR!
Trabzon'da A.Ömür, A.Parmak, Ekuban, Onazi, Ekuban ve Obi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
KAPTAN SOSA KART SINIRINDA!
Karadeniz Fırtınası'nda zorlu Başakşehir maçında kaptan Jose Sosa kart sınırında bulunuyor. Tangocu bugün kar görürse Göztepe'ye karşı oynayamayacak.
COŞKULU KARŞILAMA
Bugün Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'u İstanbul'da coşkulu taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, yıldız isimlere büyük ilgi gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.