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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 19:52

maçı öncesi gergin anlar! ve ...

'in 9. haftasında 'ın Vodafone Park'ta 'ı ağırladığı maçın öncesinde sarı-kırmızılı antrenör ve siyah-beyazlı antrenör 'nın arasındaki gerginlik dikkat çekti. İki teknik direktör mücadele öncesi selamlaşmak için birbirlerinin yanına gitmedi.

Dev derbide gergin anlar!

'in 9. haftasında , sahasında 'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan maçın öncesinde iki takım teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü , geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'i çalıştırırken Galatasaray Teknik Direktörü ile şampiyonluk maçı öncesi bir gerginlik yaşamıştı.

SELAMLAŞMADILAR
Bugün oynanan karşılaşmanın öncesinde bu 'soğuk savaş'ın devam etmesi dikkat çekti. İki teknik direktör mücadele öncesi selamlaşmak için birbirlerinin yanına gitmedi.

Siyah-beyazlı çalıştırı Avcı, ısınma esnasında takımla birlikte sahaya çıktıktan sonra direkt olarak kulübeye yöneldi.

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