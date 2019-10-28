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  • 28.10.2019 10:32
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:32

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Süper Lig Başakşehir TS maçı hangi kanalda?

maçı için geri sayım başladı. 14 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir, liderlik yarışında 15 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor'u konuk edecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmada iki takımda galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Trabzonspor maçı saat kaçta?

Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor. Peki, Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor mücadele edecek. Başakşehir Trabzonspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada Asım Yusuf Öz ve Emre Malok yardımcı hakem görevlerini üstlenecek. Dördüncü hakemin Abdulkadir Bitigen olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Tarık Ongun...

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