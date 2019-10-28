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Aslan’dan Fener’e darbe

Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray konuk ettiği F.Bahçe’yi devirerek rakibine ilk yenilgiyi tattırdı. Dün alınan diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Teksüt Bandırma: 80-104, Türk Telekom-Darüşşafaka: 85-70.

Aslan’dan Fener’e darbe
Basketbol Süper Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Galatasaray konuk ettiği Fenerbahçe'yi 83-64 yenerek rakibine ligde ilk yenilgiyi tattırmayı başardı. Oyunun ilk periyodunda daha üstün bir oyun sergileyen Sarı-Lacivertliler bu periyodu 21-17, devreyi de 37-35 önde kapatmayı başardı. 3. periyottan itibaren rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren Galatasaray bu periyodu 58-55 önde kapattı. Oyunun son periyodunda farkı daha da artıran Cimbom mücadeleden 83-64 galip ayrıldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Büyükçekmece- Teksüt Bandırma: 80-104, Türk Telekom-Darüşşafaka: 85-70.

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