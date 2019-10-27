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  • 27.10.2019 16:14
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 16:14

, Kayseri engelini rahat geçti

Süper Lig'in 9. haftasında evinde İstikbal Mobilya Kayseri'u konuk eden BtcTurk sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak puanını 16'ya yükseltti.

Yeni Malatyaspor evinde çok farklı

Süper Lig'in 9. haftasında BtcTurk , sahasında İstikbal Mobilya Kayseri'u 4-0 yendi.

50. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Chebake'in kafa vuruşunda, top kaleci Lung'dan dönerek Chebake'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ise meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

64. dakikada Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Jahovic'in şutunda top Rienstra'nın eline çarparak auta gitti. Daha sonra VAR'a giden hakem Zorbay Küçük, pozisyonu izledikten sonra penaltıya hükmetti.

77. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Jahovic, topu ağlara gönderdi: 2-0.

86. dakikada sağ kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Acquah'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Bifouma düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

89. dakikada İstikbal Mobilya lu savunma oyuncusu Rienstra'nın geri pasında, kaleci Lung'un ıskaladığı top filelere gitti ve skor 4-0 oldu.

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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