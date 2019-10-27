11'E

DOLMABAHÇE'DE

başında yaptığı flaş ve pahalı transferlere rağmen ne lig ne de'da istediği sonuçları alamayanderbi öncesi 3 puana kilitlendi. Teknik direktörfutbolcularından'ı yenmelerini istedi ve "Bu maç, camiadan özür maçımız olacak" dedi.Başarılı hocanın, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Eğer kazanırsakdaha atarız" diye konuştu.'in dünkü idmanda futbolcularına dar alanda pas ve baskıdan çıkma çalışması yaptırdığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, orta alan oyuncularına "" talimatını verdi.Mariano ve Seri bu akşam büyük ihtimal yedek kalacak.maçlarda kadroda sürekli rotasyon yapanderbide de sürprize hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın sağ bekte'nun yerine, orta alanda ise'nin yerine'yı oynatacağı öğrenildi.'un en büyük hücum silahlarındanbu akşam eski takımı'a karşı mücadele edecek.yıldızbu kezformayla'ın çimlerine adım atacak.