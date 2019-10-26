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  • 26.10.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 15:02

maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FB Konyaspor maçı ne zaman?

maçına saatler kaldı. Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi gol çalışması yapan Fenerbahçe, üst sıralarda yerini korumak istiyor. İki takımda bu karşılaşma ile 37. maçına çıkacak. Peki, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Konyaspor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Geride kalan haftalarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan 5 averajla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, üç puan alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Konyaspor karşılaşmasının detayları...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor mücadele edecek. Fenerbahçe Konyaspor maçı bugün (26 Ekim) saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlr Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan olacak. Dördüncü hakemin Alper Çetin olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler.

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