Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularına soyunma odasında tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayınlanan Halit Kurt, "25 yıllık antrenörlük hayatım var. Benim yaptığımı herkes yapıyor" dedi.
Söz konusu maçta takımının soyunma odasına 3-1 mağlup girdiğini dile getiren Kurt, şöyle devam etti: "Herkesin disiplin anlayışı farklıdır. Olay sırasında bir-iki kelime bir şey geçmiş ağzımdan. Alex Ferguson da David Beckham'a terlik fırlatıp kaşını yarmıştı. Fatih Terim de dövüyor, Yılmaz Vural da vuruyor. Bunlar baba şefkatiyle ya da o andaki tansiyon yüksekliği ile alakalı."
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Kurt hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
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