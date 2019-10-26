File derbisinde Aslan Fenerbahçe’yi devirdi (Yurttan ve dünyadan haberler)

Venüs Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbi maçta Galatasary HDI Sigorta sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu 3-1 mağlup etti. Galatasaray, ezeli rakibine karşı 6 maçlık aranın ardından galip gelmiş oldu. Günün diğer maçında ise VakıfBank, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-1 yendi.
SİVAS BELEDİYESPOR EVİNDE EYÜP'Ü YIKTI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Eyüpspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 53'te Ömer Faruk ve 81'de Onur Uslucan kaydetti. 37. dakikada Sivas Bld.'li Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak baygınlık geçirdi.
BOLU 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçnıda Boluspor, 10 kişi kaldığı maçta evide Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Bu sonuçla Keçiörengücü ligdeki ilk yenilgisinin almış oldu.
RED BULL CHALLENGERS DEV YARIŞA HAZIR!
Dünyanın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 3 Kasım'da İstanbul'da koşulacak. 10 binlerce kişinin katılım göstereceği maraton öncesinde koşu grupları da hazırlıklarını sürdürüyor. Maratonda yer alacak aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers hazırlıklarını İstanbul'da devam ettiriyor.
BURSA'DA ÇİFTE İMZA
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın sözleşmelerinin 2024'e kadar uzatıldığı açıklandı. İki futbolcu böylece 5 yıl daha Yeşil-Beyazlı formayı giyecek.
BAŞAKŞEHİR'DE ARA YOK
Avrupa Ligi'nde Wolfsberg'i yenen Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Turuncu-Lacivertliler'in 5'e 2 pas çalışması yapıp ayak tenisi oynadığı belirtildi.
ERSAN'DAN 13 SAYI
NBA'de Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın double-double yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'ı 117- 111'lik skorla geçti. Milli oyuncumuz 13 sayı atarken, 11 de ribaund aldı.
SİVAS BELEDİYESPOR EVİNDE EYÜP'Ü YIKTI
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Eyüpspor'u 2-0 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 53'te Ömer Faruk ve 81'de Onur Uslucan kaydetti. 37. dakikada Sivas Bld.'li Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak baygınlık geçirdi.
BOLU 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçnıda Boluspor, 10 kişi kaldığı maçta evide Keçiörengücü'nü 3-1 yendi. Bu sonuçla Keçiörengücü ligdeki ilk yenilgisinin almış oldu.
RED BULL CHALLENGERS DEV YARIŞA HAZIR!
Dünyanın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 3 Kasım'da İstanbul'da koşulacak. 10 binlerce kişinin katılım göstereceği maraton öncesinde koşu grupları da hazırlıklarını sürdürüyor. Maratonda yer alacak aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers hazırlıklarını İstanbul'da devam ettiriyor.
BURSA'DA ÇİFTE İMZA
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da Sedat Dursun ve Emirhan Aydoğan'ın sözleşmelerinin 2024'e kadar uzatıldığı açıklandı. İki futbolcu böylece 5 yıl daha Yeşil-Beyazlı formayı giyecek.
BAŞAKŞEHİR'DE ARA YOK
Avrupa Ligi'nde Wolfsberg'i yenen Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Turuncu-Lacivertliler'in 5'e 2 pas çalışması yapıp ayak tenisi oynadığı belirtildi.
ERSAN'DAN 13 SAYI
NBA'de Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova'nın double-double yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'ı 117- 111'lik skorla geçti. Milli oyuncumuz 13 sayı atarken, 11 de ribaund aldı.
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