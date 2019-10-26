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  • 26.10.2019 17:05
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 17:05

, 'in 9. haftasında 'u ile geçti!

'in 9. haftasında , sahasında 'u mağlup etti. Bu sonucun ardından Sivasspor 15 puana yükseldi. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Sivasspor yükselişine devam ediyor!

, 'in 9. haftasında konuk ettiği 'u mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 51. dakikada Kılınç ve 77. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi. 1 gol 1 asistle oynayacak Emre Kılınç maçın yıldızı oldu. Antalyaspor'un golünü ise 83. dakikada penaltıdan Serdar Özkan'dan kaydetti. Bu sonucun ardından Sivasspor 15 puana yükseldi. Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

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