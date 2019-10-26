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'ta derbisi için start verildi

, ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla start verdi. yönetimindeki antrenmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda oyunkontrol- pas çalışması yapıldı. Çalışma, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Derbi startı verildi
Beşiktaş, 'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Siyah-beyazlıların Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda pas, 5'e 2 ve dar alanda oyunkontrol- pas çalışması yapıldı. Çalışma, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


antrenmanında futbolcuların moralinin bozuk olduğu gözlendi.

BİLETLER 1100 LİRA!
Beşiktaş ile G.Saray arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. En düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi.

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