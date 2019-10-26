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'e anlamlı ziyaret! "Sabırsızlıkla bekliyoruz"

Trabzonsporlu futbolcular sakatlığı bulunan 'ü evinde ziyaret edip kahvaltı etti. Genç kaleci Uğurcan paylaştığı fotoğrafın altına, " ziyaret. , sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sabırsızlıkla bekliyoruz
Trabzonsporlu futbolcular sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret edip kahvaltı etti. Genç kaleci Uğurcan paylaştığı fotoğrafın altına, " ziyaret. , sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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