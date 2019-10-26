Trabzonsporlu futbolcular sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret edip kahvaltı etti. Genç kaleci Uğurcan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına, "Kardeşi ziyaret. Geliyor, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Trabzonsporlufutbolcular sakatlığı bulunan AbdülkadirÖmür'ü evinde ziyaret edip kahvaltı etti. Genç kaleci Uğurcan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına, "Kardeşi ziyaret. Geliyor, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
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