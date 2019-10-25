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  • 25.10.2019 14:42
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 14:52

Son dakika: 'de , maçında forma giyemeyecek

Son dakika haberine göre; 'de , kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Tedavisine başlanan Alman futbolcu, maçında forma giyemeyecek.

F.Bahçe'de sakatlık şoku!

'nin Alman futbolcusu , sakatlığı dolayısıyla maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak.



Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

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