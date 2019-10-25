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  • 25.10.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:42

'ten 'e ziyaret

A Teknik Direktörü , dizinden sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Trabzon ve Milli Takım'ın yıldızı 'ü evinde ziyaret etti.

Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e ziyaret

A Teknik Direktörü Trabzon'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir haftadır Trabzon'da bulunan deneyimli teknik adam Trabzon'da emniyet, Trabzon ve Hekimoğlu Trabzon FK Kulübüne ziyaretlerinin ardından bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

'da menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan 'ün Çarşıbaşı'ndaki evine ziyarete giden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özkan Sümer ve Hayrettin Hacısalihoğlu Abdülkadir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan Instagram hesabından bir hikaye paylaşan yetenekli futbolcu, takipçilere "Hayırlı cumalar" dedi

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