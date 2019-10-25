Şenol Güneş'ten Abdülkadir Ömür'e ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzon'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir haftadır Trabzon'da bulunan deneyimli teknik adam Trabzon'da emniyet, Trabzonspor ve Hekimoğlu Trabzon FK Kulübüne ziyaretlerinin ardından bir ziyaret daha gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür'ün Çarşıbaşı'ndaki evine ziyarete giden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özkan Sümer ve Hayrettin Hacısalihoğlu Abdülkadir'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Öte yandan Instagram hesabından bir hikaye paylaşan yetenekli futbolcu, takipçilere "Hayırlı cumalar" dedi