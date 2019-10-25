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  • 25.10.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 11:41

Soyunma odasında skandal! Meysuspor teknik direktörü oyuncularını dövdü

Amatör Lig'de dayak skandalı... Meysuspor teknik direktörü 'un, soyunma odasında genç futbolculara küfürler yağdırdığı ve dayak attığı görüntüler sosyal medyayı salladı. Bu görüntüler tepki çekerken, Halit Kurt'un ne ceza alacağı merak konusu. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu bu görüntülere sessiz kalmadı ve Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı.

1. Amatör Küme ekiplerinden antrenörü , soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu. Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

AGRESİFLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti.

HAKEMLERİ TACİZ ETMİŞTİ

Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.

TFF HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, sosyal medyada gündem olan bu görüntüleri suç unsuru delil olarak görerek Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılacak detaylı inceleme sonrasında Kurt, disiplin kuruluna sevk edilecek.

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