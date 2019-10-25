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, için ile anlaştığı bildirildi. 19 yaşında merkez orta sahada görev yapan Kosovalı futbolcu Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi. İşte haberin detayları ve 25 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz Fenerbahçe haberleri...

Fatlind Azizi imzaya hazır
Resmi bir açıklama yapılmasa da Fenerbahçe'de yeni transfer açığa çıktı! Sarı-Lacivertli ekibin Bursaspor U21 oyuncusu olan 19 yaşındaki Fatlind Azizi'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. 19 yaşında merkez orta sahada görev yapan Kosovalı futbolcu Fenerbahçe antrenman kıyafeti ile görüntülendi.



3 MAÇTA DA KAYIP YAŞAMAYIZ
F.Bahçe'nin yıldızı lig yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Sırasıyla , ve ile oynayacağız. Bu maçlarda kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yakında zirve bizim olacak" dedi.



MOSES HAZIR KITA!
maçı kadrosuna alınan Moses'ın Konya maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.



KONYA'YA BİLENİYOR!
Yarın oynanacak Konya maçının hazırlıkları devam etti. Ersun Yanal, katı savunma yapması beklenen Konya'yı aşmak için takımına kanat organizasyonları yaptırdı.



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