UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk galibiyetine dün gece ulaştı... Okan Buruk'un öğrencileri ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamasa da ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı.
ASKER SELAMI VERDİLER
Temsilcimizin golünü 78. dakikada milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci kaydetti. Medipol Başakşehirli futbolcular golden sonra asker selamı verdi. Gruptaki ilk galibiyetini alan Başakşehir puanını 4'e yükseltti... Temsilcimiz, bu sezon gruplarda galibiyet alan ilk Türk takımı oldu. J Grubu'ndaki diğer maçta ise İtalyan ekibi Roma ile Alman temsilcisi M'Gladbach 1-1 berabere kaldı.
OKAN BURUK AVRUPA'DA SİFTAH YAPTI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Buruk, 5. Avrupa maçında ilk kez güldü.
ASKER SELAMI VERDİLER
Temsilcimizin golünü 78. dakikada milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci kaydetti. Medipol Başakşehirli futbolcular golden sonra asker selamı verdi. Gruptaki ilk galibiyetini alan Başakşehir puanını 4'e yükseltti... Temsilcimiz, bu sezon gruplarda galibiyet alan ilk Türk takımı oldu. J Grubu'ndaki diğer maçta ise İtalyan ekibi Roma ile Alman temsilcisi M'Gladbach 1-1 berabere kaldı.
OKAN BURUK AVRUPA'DA SİFTAH YAPTI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Buruk, 5. Avrupa maçında ilk kez güldü.
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