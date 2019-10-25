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'Can'sın ! ’un öğrencileri Wolfsberg’i devirdi

’ndeki temsilcimiz, temsilcisi önünde 78’de ’ın golüyle 3 puana uzandı. , gruplarda galibiyet alan ilk Türk takımı oldu.

'Can'sın Başakşehir
UEFA J Grubu'ndaki temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk galibiyetine dün gece ulaştı... Okan Buruk'un öğrencileri ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamasa da ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı.



ASKER SELAMI VERDİLER
Temsilcimizin golünü 78. dakikada milli futbolcumuz İrfan Can Kahveci kaydetti. Medipol li futbolcular golden sonra asker selamı verdi. Gruptaki ilk galibiyetini alan Başakşehir puanını 4'e yükseltti... Temsilcimiz, bu sezon gruplarda galibiyet alan ilk Türk takımı oldu. J Grubu'ndaki diğer maçta ise İtalyan ekibi Roma ile Alman temsilcisi M'Gladbach 1-1 berabere kaldı.



AVRUPA'DA SİFTAH YAPTI
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyeride Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini aldı. Buruk, 5. Avrupa maçında ilk kez güldü.
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