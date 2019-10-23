Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 23.10.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:26

yeni 'ını Sivas'da buldu

Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği performansı sergileyemeyen , devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Orta sahada alternatif arayışında olan sarı-kırmızılı ekip 'ın alternatifi olarak Sivaslu Yandaş'ı gündemine aldı.

Bu sezon Galatasaray'da son senesi olması beklenen Selçuk İnan'ın yerini yerli bir futbolcu ile doldurmak isteyen Galatasaray'ın Mert Hakan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan'ını buldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray yeni Selçuk İnan'ını Sivasspor'da buldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri