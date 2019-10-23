Bu sezon Galatasaray'da son senesi olması beklenen Selçuk İnan'ın yerini yerli bir futbolcu ile doldurmak isteyen Galatasaray'ın Mert Hakan'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan'ını buldu.