Bu sezon Galatasaray'da son senesi olması beklenen Selçuk İnan'ın yerini yerli bir futbolcu ile doldurmak isteyen Galatasaray'ın Mert Hakan'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Süper Lig'de son 2 yılda şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da şu ana kadar hem ligde hem de Avrupa'da işler istenildiği gibi gitmezken devre arası yapılacak transferler için kollar sıvandı. Yıldızlarla dolu kadrosundan istenilen verimi alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim özellikle Gençlerbirliği beraberliğinin ardından yaptığı açıklamalarda ocak ayında kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi. Ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Cimbom yeni Selçuk İnan'ını buldu.
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