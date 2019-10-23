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  • 23.10.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 19:22

, saat kaçta? UEFA yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele edecek. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma öncesinde , saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, UEFA yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için heyecan sürüyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında rakipleriyle mücadele edecek. Bu nedenle futbolseverler büyük bir heyecanla Beşiktaş Braga maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı takibini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.

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