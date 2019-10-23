Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sezon başında yapamadığı sol bek takviyesini devre arasına bırakan Sarı-Lacivertliler'in Dinamo Kiev formasını giyen Vitaly Mykolenko'yu gündemine aldığı öne sürülüyor.
ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Ukrayna basınında da çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki futbolcuyu hem Ersun Yanal hem de yöneticiler yakından takip etmeye başladı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Scout ekibinin birçok kez canlı olarak izlediği Mykolenko için devre arası teklif yapılması planlanıyor. Genç yıldızın 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mykolenko gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Genç yıldız bu sezon 14 maçta 5 asist yaptı.
ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Ukrayna basınında da çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki futbolcuyu hem Ersun Yanal hem de yöneticiler yakından takip etmeye başladı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Scout ekibinin birçok kez canlı olarak izlediği Mykolenko için devre arası teklif yapılması planlanıyor. Genç yıldızın 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
AVRUPA DEVLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Mykolenko gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Genç yıldız bu sezon 14 maçta 5 asist yaptı.
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