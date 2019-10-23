cout

enerbahçe'nin

transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayaniçin flaş bir iddia gündeme geldi. Sezon başında yapamadığıdevre arasına bırakan Sarı-Lacivertliler'informasını giyen'yu gündemine aldığı öne sürülüyor.basınında da çıkan haberlere göre'nin scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki futbolcuyu hemhem de yöneticiler yakından takip etmeye başladı.ekibinin birçok kez canlı olarak izlediğiiçin devre arası teklif yapılması planlanıyor. Genç yıldızınsözleşmesi bulunuyor.