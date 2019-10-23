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’e yan bakılmıyor

B Grubu maçında deplasmanda 'u 3-2 yendi ve 3'te 3 yaptı. Bayern'e maçta galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2) ve Tolisso kaydetti.

Bayern Münih’e yan bakılmıyor
Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında deplasmanda 'u 3-2 yendi ve 3'te 3 yaptı. Bayern'e maçta galibiyeti getiren golleri Lewandowski (2) ve Tolisso kaydetti.

Ev sahibinin gollerini ise El Arabi ve Guilherme kaydetti.

Devler Ligi'nde dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Tottenham-Kızılyıldız: 5-0, Shaktar Donetks-Dinamo Zagreb: 2-2, Manchester City-Atalanta: 5-1, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: 1-0, Juventus-Lokomotiv : 2-1.

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