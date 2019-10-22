Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile mücadele etti. Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Real Madrid maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den şifreli olarak yayınlanacak.