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  • Son Güncelleme: 22.10.2019 16:56

maçı şifreli mi? maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Galatasaray ve İspanyol devi Real Madrid bu akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde mücadele edecek. Galatasaray, bu karşılaşma ile Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile mücadele etti. Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray Real Madrid maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverler şimdi Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid karşılaşması 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den şifreli olarak yayınlanacak.

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