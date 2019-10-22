Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ve fikstür için futbol severler arama motorunda oldukça fazla araştırma yapıyor. Peki Şampiyonlar Ligi puan durumu nedir? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Beinsport ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi.

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