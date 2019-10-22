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  • 22.10.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:59

Şampiyonlar Ligi ! İşte fikstürü!

bu akşam Şampiyonlar Ligi için kritik öneme sahip bir maça çıkıyor. Maç öncesinde ve sonrasında ve fikstürü oldukça fazla aranacak. Galatasaray'ın maçı Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e () sahasında 1-0 yenilmişti. İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu nedir?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu ve fikstür için futbol severler arama motorunda oldukça fazla araştırma yapıyor. Peki Şampiyonlar Ligi puan durumu nedir? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında bugün İspanyol devini Real Madrid'i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak ve Beinsport ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi.

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