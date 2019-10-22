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  • 22.10.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 17:45

maçı şifresiz veren kanallar listesi hangisi!

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bugün kendi sahasında İspanya temsilcisi 'i ağırlayacak. Galatasaray için oldukça önemli bir maç olan Real Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Aboneliği olmayan taraftarlar maç için şifresiz veren kanalları araştırıyor. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını Azerbaycan kanalı CBC Sport şifresiz olarak yayınlayacak. İşte listesi ve tüm detaylar haberimizde

Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray'ın heyecan dozu yüksek geçecek bu maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesi hangileri? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Real Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman topu kontrol edeceğiz, ne zaman geçiş hucümu yapacağız bunları iyi planladık. Kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor" dedi. Real Madrid'e karşı oynamalarının oyuncuları için şans olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Böyle maçlarda şunu söylerim oyuncularıma, bu bir şanstır dedi. İşte detaylar takvim.com.tr'de

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