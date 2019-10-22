UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray'ın heyecan dozu yüksek geçecek bu maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz veren kanallar listesi hangileri? Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Real Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına taşımalıyız. Ne zaman topu kontrol edeceğiz, ne zaman geçiş hucümu yapacağız bunları iyi planladık. Kaybetmekten korkmadan oynamamız gerekiyor" dedi. Real Madrid'e karşı oynamalarının oyuncuları için şans olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Böyle maçlarda şunu söylerim oyuncularıma, bu bir şanstır dedi. İşte detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ