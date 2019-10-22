UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta sorusu arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, UEFA TS Krasnodar maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
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