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  • 22.10.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 19:57

Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Krasnodar maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar'ı ağırlayacak. Maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta sorusu arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, UEFA TS Krasnodar maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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