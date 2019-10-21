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  • 21.10.2019 21:07
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:18

’dan tarihe geçen hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü...

'un 'u ağırladığı maçta Konyaspor kalecisi büyük bir hataya imza atarak 20. saniyede kırmızı kartla oyundan atıldı.

20. saniyede kırmızı kart gördü!

'de 8.haftanın kapanış maçında İttifak Holding ile BtcTurk karşı karşıya geldiği maçın henüz ilk dakikasında tarihi bir olay yaşandı.

Konyaspor'un tecrübeli kalecisi , maçın başlamasından saniyeler sonra kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle tuttu ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Serkan 20. saniyede ceza sahası dışında elle müdahalede bulunduğu için kurallar gereği kırmızı kart gördü. Yaşadığı pozisyonun ardından gözyaşlarına boğulan tecrübeli kaleci yaşadığı şokun ardından eldivenlerini çıkararak sahayı terk etti.

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