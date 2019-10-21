BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. 20:00'da başlayan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia
YeniMalatyaspor XI: Farnolle, Sakıb, Robin, Mustafa, Hadebe, Chebake, Acquah, Donald, Fofana, Guilherme, Jahovic
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