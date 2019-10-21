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  • 21.10.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:03

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BtcTurk , 'in 8. haftasında İttifak Holding 'a konuk oluyor. 20:00'da başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Konyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

BtcTurk , 'in 8. haftasında İttifak Holding 'a konuk oluyor. 20:00'da başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Konyaspor XI: Serkan, Skubic, , Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia

YeniMalatyaspor XI: Farnolle, Sakıb, Robin, Mustafa, Hadebe, Chebake, Acquah, Donald, Fofana, Guilherme, Jahovic

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