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Keçiören 1 attı 3 aldı

1. Lig'in 8. haftasında , sahasında 'u 1-0 yendi. Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu.

Keçiören 1 attı 3 aldı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Keçiörengücü, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu. Maçın tek golünü 45. dakikada Kone atı. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdiler.

KONYASPOR-YENİ MALATYA
Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor, BTC Türk 'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan maçı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

BURSASPOR EVİNDE KRAL
TFF 1. Lig'de sahasında ve deplasmanlarda farklı bir görüntü çizen , bu sezon evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Deplasmanda ise sadece 'i yendi. Diğer 3 maçı kaybett

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