Sivasspor önünde kazanmasına rağmen özellikle son 20 dakikada çok zorlanan Galatasaray'da fizik güç SOS veriyor... 10 kişi kalan Sivas'tan son 20 dakikada 2 gol birden yiyen, rakibe 2-3 de pozisyon veren Sarı- Kırmızılılar benzer sıkıntıları bu sezon birçok kez yaşadı.
SON DAKİKALAR KABUS GİBİ
Denizli deplasmanında 75 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında gole engel olamayarak iki puan kaybetmişti.
AZ KALSIN 3 PUAN GİDİYORDU
9 kişilik Kayseri'den 90'da gol yiyen Cimbom, Malatya deplasmanında 90'da kalesinde golü görüp galibiyeti kaçırmıştı. Sivas önünde de az kalsın benzer bir senaryo yaşanıyordu.
FİKSTÜR ZORLU VE ÇOK KRİTİK
İtalyan kondisyoner Bartali'ye rağmen yaşanan bu sıkıntı baş ağrıtıyor. Fatih Terim ile teknik heyet zorlu ve kritik fikstür öncesinde bu soruna bir son için çok büyük çaba harcıyor.
ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Terim takımın fizik gücünü 90 dakikaya yaymak için özel çalışmalar yapıyor.
FEGHOULİ'DEN KÖTÜ HABER
İdmana çıkmayan Cezayirli'nin yarın oynaması şüpheli
Real Madrid maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli belirsizliği yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor önünde forma giyemeyen Cezayirli yıldız ağrıları artınca dünkü idmana çıkmadı. Feghouli hakkında son karar bugün verilecek.
FALCAO REAL'E KARŞI KESİN YOK
Dün yine fizyoterapistle çalışan Kolombiyalı yıldızın yarın fomr a giymeyeceği kesinleşti... Falcao, Beşiktaş derbisine ise yetişece
Sakatlığı nedeniyle 1 Kasım'daki PSG maçından bu yana formasından uzak kalan Radamel Falcao, Real Madrid'e karşı da kesin olarak yok. Fatih Terim'in "Oynaması zor" dediği Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda da fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Böylece Falcao'nun yarın oynayamayacağı kesinleşti. Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, tecrübeli forvetin perşembe günü takımla birlikte idmana çıkmasını planlıyor. Falcao bu durumda Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alacak.
YÜZDE 51 MARİANO
Sivas maçında cezalı olan Mariano, R.Madrid sınavı öncesi 1 adım önde. Brezilyalı yıldız, tecrübesiyle Şener'den avantajlı.
TEK SEÇENEK KAZANMAK
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, G.Saray maçını değerlendirdi. Fransız hoca, "Galibiyetten başka seçeneğimiz yok" dedi.
SON DAKİKALAR KABUS GİBİ
Denizli deplasmanında 75 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olan Galatasaray, Konyaspor karşısında da uzatma dakikalarında gole engel olamayarak iki puan kaybetmişti.
AZ KALSIN 3 PUAN GİDİYORDU
9 kişilik Kayseri'den 90'da gol yiyen Cimbom, Malatya deplasmanında 90'da kalesinde golü görüp galibiyeti kaçırmıştı. Sivas önünde de az kalsın benzer bir senaryo yaşanıyordu.
FİKSTÜR ZORLU VE ÇOK KRİTİK
İtalyan kondisyoner Bartali'ye rağmen yaşanan bu sıkıntı baş ağrıtıyor. Fatih Terim ile teknik heyet zorlu ve kritik fikstür öncesinde bu soruna bir son için çok büyük çaba harcıyor.
ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
Terim takımın fizik gücünü 90 dakikaya yaymak için özel çalışmalar yapıyor.
FEGHOULİ'DEN KÖTÜ HABER
İdmana çıkmayan Cezayirli'nin yarın oynaması şüpheli
Real Madrid maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli belirsizliği yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Sivasspor önünde forma giyemeyen Cezayirli yıldız ağrıları artınca dünkü idmana çıkmadı. Feghouli hakkında son karar bugün verilecek.
FALCAO REAL'E KARŞI KESİN YOK
Dün yine fizyoterapistle çalışan Kolombiyalı yıldızın yarın fomr a giymeyeceği kesinleşti... Falcao, Beşiktaş derbisine ise yetişece
Sakatlığı nedeniyle 1 Kasım'daki PSG maçından bu yana formasından uzak kalan Radamel Falcao, Real Madrid'e karşı da kesin olarak yok. Fatih Terim'in "Oynaması zor" dediği Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda da fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Böylece Falcao'nun yarın oynayamayacağı kesinleşti. Alınan bilgilere göre sağlık kurulu, tecrübeli forvetin perşembe günü takımla birlikte idmana çıkmasını planlıyor. Falcao bu durumda Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alacak.
YÜZDE 51 MARİANO
Sivas maçında cezalı olan Mariano, R.Madrid sınavı öncesi 1 adım önde. Brezilyalı yıldız, tecrübesiyle Şener'den avantajlı.
TEK SEÇENEK KAZANMAK
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, G.Saray maçını değerlendirdi. Fransız hoca, "Galibiyetten başka seçeneğimiz yok" dedi.
kalan karakter 1000
fatih terime bazı yöneticiler ,köstek oluyor ,bence onlar gs. değil ,fenerli içimizden bizi vuruyorlar .terim yokken az daha kümeye gidiyorduk ,ahmak herifler .niye bu adama destek olmuyorsunuz ..
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