Trabzon Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına maça hızlı başladı. 9'da Sörloth'un pasında topa gelişine düzgün vuran Sturridge takımını öne geçirdi. 14'te bu kez Sturridge'nin pasında Sörloth kaleciyi geçtikten sonra golünü attı.
UĞURCAN ADETA UZADI!
39'da Jefferson'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu vuran Djibolodji'nin şutunda Uğurcan kalesinde devleşti. 42'de Twumasi'nin şutunu Uğurcan çıkardı.
JEFFERSON ÜMİTLENDİRDİ
54'te Gaziantep'te Jefferson ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1. Trabzonspor'da kaptan Sosa'nın 76. dakikada 30 metreden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu.
GOLÜN ASİSTİ NWAKAEME'DEN
Maçın 81. dakikasında Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluşturdu: 4-1. Fırtına maç fazlasıyla lider oldu.
JOSE SOSA TARİHE GEÇTİ!
Trabzonspor'un 3 golünü atan Sosa lig tarihine geçti. Maçın 76. dakikasında sahneye çıkan Tangocu, 30 metreden muhteşem bir gol attı. Sosa, Süper Lig'e geldiği Eylül 2014'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.
UEFA'DAN TRABZON PAYLAŞIMI
Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettiği maç için UEFA'nın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Trabzonspor için 'Lider' ifadesini kullanan UEFA 'Trabzonspor, Gaziantep'i 4-1'lik skorla geçti. Süper Lig'in en az 24 saatlik yeni lideri' ifadelerine yer verildi.
KARAMAN: SOSA İLE GURUR DUYUYORUM
Fırtına'nın teknik patronu Ünal Karaman, Gaziantep maçı sonrası Sosa'dan övgü ile bahsetti. Karaman, "Sosa'ya forvette oynasa desek aynı katkıyı vermeye çalışır. O sahada en iyisini yapıyor, bizlere de gurur duymak düşüyor" dedi.
UĞURCAN ADETA UZADI!
39'da Jefferson'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu vuran Djibolodji'nin şutunda Uğurcan kalesinde devleşti. 42'de Twumasi'nin şutunu Uğurcan çıkardı.
JEFFERSON ÜMİTLENDİRDİ
54'te Gaziantep'te Jefferson ceza sahası içinden yaptığı vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1. Trabzonspor'da kaptan Sosa'nın 76. dakikada 30 metreden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu.
GOLÜN ASİSTİ NWAKAEME'DEN
Maçın 81. dakikasında Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluşturdu: 4-1. Fırtına maç fazlasıyla lider oldu.
JOSE SOSA TARİHE GEÇTİ!
Trabzonspor'un 3 golünü atan Sosa lig tarihine geçti. Maçın 76. dakikasında sahneye çıkan Tangocu, 30 metreden muhteşem bir gol attı. Sosa, Süper Lig'e geldiği Eylül 2014'ten bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.
UEFA'DAN TRABZON PAYLAŞIMI
Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettiği maç için UEFA'nın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Trabzonspor için 'Lider' ifadesini kullanan UEFA 'Trabzonspor, Gaziantep'i 4-1'lik skorla geçti. Süper Lig'in en az 24 saatlik yeni lideri' ifadelerine yer verildi.
KARAMAN: SOSA İLE GURUR DUYUYORUM
Fırtına'nın teknik patronu Ünal Karaman, Gaziantep maçı sonrası Sosa'dan övgü ile bahsetti. Karaman, "Sosa'ya forvette oynasa desek aynı katkıyı vermeye çalışır. O sahada en iyisini yapıyor, bizlere de gurur duymak düşüyor" dedi.
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