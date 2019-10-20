Aslan'da Falcao krizi... Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi olay olmuştu... Ancak sonrasında istenilen performanstan uzak olan Falcao'nun takım içi dengeleri bozduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor.
GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU
G.Saray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.
DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR
Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nun eleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.
TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ
Falcao ile Terim arasındaki kriz G.Saray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.
RYAN BABEL ÖZÜR DİLEDİ
Babel, Sivas maçındaki golünden sonra yaptığı haraketle taraftarların tepkisini çekmişti. Hollandalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.
NAGATOMO GERİ DÖNÜYOR!
Aslan'ın Japon yıldızı Nagatomo, Sivasspor maçında dinlendirilmişti... Tecrübeli oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında formasını Emre Taşdemir'den alacağı öğrenildi.
FORMAYI VERMEYECEK
Falcao yetişse bile R.Madrid'e karşı oynayacak
G.Saray'ın Rumen golcüsü Andone, Sivas maçında attığı iki golle yıldızlaştı. Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncu, Falcao sakatlıktan dönse bile Real Madrid maçında ilk 11'de olacak. Falcao yedek kulübesinde oturacak ya da Aslan çift forvet oynayacak.
CİMBOM'A SÜRPRİZ KONUK!
G.Saray, salı günü karşılaşacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in antrenmanda Michael Seri'nin çocuklarıyla top oynaması dikkat çekti. Cimbom'da Radamel Falcao takımdan ayrı çalışırken Lemina ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU
G.Saray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.
DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR
Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nun eleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.
TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ
Falcao ile Terim arasındaki kriz G.Saray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.
RYAN BABEL ÖZÜR DİLEDİ
Babel, Sivas maçındaki golünden sonra yaptığı haraketle taraftarların tepkisini çekmişti. Hollandalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.
NAGATOMO GERİ DÖNÜYOR!
Aslan'ın Japon yıldızı Nagatomo, Sivasspor maçında dinlendirilmişti... Tecrübeli oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında formasını Emre Taşdemir'den alacağı öğrenildi.
FORMAYI VERMEYECEK
Falcao yetişse bile R.Madrid'e karşı oynayacak
G.Saray'ın Rumen golcüsü Andone, Sivas maçında attığı iki golle yıldızlaştı. Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncu, Falcao sakatlıktan dönse bile Real Madrid maçında ilk 11'de olacak. Falcao yedek kulübesinde oturacak ya da Aslan çift forvet oynayacak.
CİMBOM'A SÜRPRİZ KONUK!
G.Saray, salı günü karşılaşacağı Real Madrid maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in antrenmanda Michael Seri'nin çocuklarıyla top oynaması dikkat çekti. Cimbom'da Radamel Falcao takımdan ayrı çalışırken Lemina ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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