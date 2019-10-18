SÜPER Lig'in 8. haftasının açılış maçında bugün Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da dün son idman öncesinde bir toplantı gerçekleştirildi. Motivasyon ağırlıklı konuşmasında Teknik patron Fatih Terim, uyarılarda da bulundu.

HERKES SAHADA SAVAŞACAK

Gençlerbirliği maçı sonrası futbolcularını sert dille eleştiren Terim, "Sivas maçıyla birlikte beyaz bir sayfa açalım. Kaybetsek bile sahada savaşan bir oyuncu gurubu görmek istiyorum" dedi.

TEMPO VE MÜCADELE İSTİYORUM

Terim, "Herkesin sahada formasına yakışır bir oyun oynamasını ortaya karakter koymasını istiyorum. Rakibimiz belki de ligin en formda takımı. Mücadele ve tempo hiç düşmemeli" dedi.

TERİM ROTASYONA GİDİYOR

Farklı bir 11 kurguladığı öğrenilen Terim'in Feghouli ve Nagatomo'yu 11'de oynatmayacağı öğrenildi. 11'den kesmeyi düşündüğü bir başka isim olan Mariano ise zaten kart cezalısı.



FALCAO YOK ANDONE SAHADA

Dün de idmana çıkmayan Falcao, Sivas maçında forma giymeyecek. Real Madrid maçında ise oynama şansı var.

Yaklaşık 15 gündür sakatlığı nedeniyle idmana çıkmayan Falcao dün de takımla birlikte çalışmadı. Kolombiyalı yıldız bugün oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında forma giymeyecek.

REAL'E BELKİ!

Ancak Falcao'nun R.Madrid önünde oynama şansı var. G.Saray'da Falcao ile birlikte Lemina da Sivas maçı kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY SİVAS'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray, ligin formda takımlarından Demir Grup Sivasspor'u 20.30'da konuk edecek. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek ve maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ASLAN HIRS KÜPÜ

Galatasaray, Sivas maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Futbolcuların hırsı Terim'i mutlu etti.

Galatasaray, dün yaptığı çalışma ile Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Yaklaşık 1.5 saat süren ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma taktik ağırlıklı geçti. Futbolcuların hırsı Fatih Terim'i memnun etti. Terim'in, ağırlıklı olarak ön alanda pres ve kanat orgaizasyonları üzerinde durduğu öğrenildi.

FERNANDES: PİŞMAN DEĞİLİM

Sezon öncesi Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernandes, "Doğru bir tercih yaptım. Sevilla forması giydiğime pişman değilim" dedi.



GARETH BALE ASLAN'A ZOR!

Galler ile Hırvatistan arasında oynanan maçta sakatlanan Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale'in, yapılan test sonucunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray karşılaşmasında oynamasının zor olduğu belirtildi