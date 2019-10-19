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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 17:26

Daniel ? Daniel ve nerelidir? İşte oynadığı takımlar...

Bugün ve Gençlerbirliği Süper Lig’in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği’nde Candeias, Antalyaspor deplasmanında gösterdiği performansla göz doldurdu ve maça damgasını vurdu. Candeias ilk yarıda 3 gol attı. Bu nedenle futbolseverler arama motorlarında Daniel sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Daniel ve nerelidir? İşte oynadığı takımlar...

Daniel Candeias kimdir? İlk yarıda 3 gol, 2 asist...

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maça damgasını vuran isimlerden birisi de oldu. Candeias maçın ilk yarısında 3 gol attı. Bu nedenle şimdi futbolseverler Daniel sorusuna yanıt arıyor. Peki, Daniel ve nerelidir? İşte hayatı...

DANIEL CANDEIAS KİMDİR?

Daniel João Santos Candeias 1988 doğumludur. Porto altyapısından yetişen Candeias, Portekiz'de Porto, Pacos Ferreira, Rio Ave, Nacional ve Benfica gibi takımlarda top koşturdu.

Benfica'dan sonra Almanya'da Nürnberg, İspanya'da Granada, Fransa'da Metz ve İskoçya'da Glasgow Rangers takımlarına kiralandı. 2016 yılında Alanyaspor'un da formasını giyen Candeias, bu sezon 9 resmi maçta Gençlerbirliği formasını giydi ve 1 asist yaptı.

CANDEIAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Porto, Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, Nurnberg, Granada, Metz, Alanyaspor, Glasgow Rangers, Gençlerbirliği

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