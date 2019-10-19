Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Maça damgasını vuran isimlerden birisi de Daniel Candeias oldu. Candeias maçın ilk yarısında 3 gol attı. Bu nedenle şimdi futbolseverler Daniel Candeias kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Daniel Candeias kaç yaşında ve nerelidir? İşte hayatı...

DANIEL CANDEIAS KİMDİR?

Daniel João Santos Candeias 1988 doğumludur. Porto altyapısından yetişen Candeias, Portekiz'de Porto, Pacos Ferreira, Rio Ave, Nacional ve Benfica gibi takımlarda top koşturdu.

Benfica'dan sonra Almanya'da Nürnberg, İspanya'da Granada, Fransa'da Metz ve İskoçya'da Glasgow Rangers takımlarına kiralandı. 2016 yılında Alanyaspor'un da formasını giyen Candeias, bu sezon 9 resmi maçta Gençlerbirliği formasını giydi ve 1 asist yaptı.

CANDEIAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Porto, Varzim, Rio Ave, Recreativo, Paços Ferreira, Nacional, Portimonense, Benfica, Nurnberg, Granada, Metz, Alanyaspor, Glasgow Rangers, Gençlerbirliği