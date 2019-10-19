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  • 19.10.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 11:16

'da için statlara dev klima

2022 ’na ev sahipliği yapacak 'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yazın sıcaklığın 46 dereceye kadar ulaştığı Katar ‘açık havada klima’ uygulamasına geçildi.

Klimalar takıldı! Hazırlıkla son sürat devam ediyor

Yazın sıcaklığın 46 dereceye kadar ulaştığı 'açık havada klima' uygulamasına geçildi.

Mağaza önleri ve kaldırımlarda da kullanılan açık hava klimalarının çok daha gelişmiş sistemleri 2022 'na ev sahipliği yapacak Katar'ın stadyumlarında kullanılacak. Ancak bu büyük ve yaygın klima kullanımı elektrik enerjisi için büyük miktarda fosil yakıt kullanımı anlamına geldiği için küresel ısınma konusundaki kaygıları arttırıyor.

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